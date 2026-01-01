Καιρός: Παραμένει το τσουχτερό κρύο την Παρασκευή, ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο – Πως θα ρίξουμε το σταυρό τα Θεοφάνεια

Αλλάζει απότομα και πάλι ο καιρός καθώς την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ανεβαίνει η θερμοκρασία, χωρίς ωστόσο το κρύο να μας εγκαταλείψει τελείως ειδικά στις ορεινές περιοχές.

Συγκεκριμένα για την Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα στα δυτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Meteo για την Παρασκευή

Σύμφωνα με το Meteo την Παρασκευή 02/01/2026 αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, όπου αναμένονται και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τοπικές βροχές αναμένονται από τις βραδινές ώρες και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά,

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -10 έως 7-8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 8-10 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -7 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -7 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -6 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από -3 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 5-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11-12 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την πορεία του καιρού

Ο καιρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με την ΕΜΥ στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές και σποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός τα Θεοφάνεια

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.