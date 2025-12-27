Καιρός – Σάκης Αρναούτογλου: Καμπανάκι για 4 περιοχές με τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις βοριάδες

Έντονο κρύο και θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι αναμένονται την Κυριακή (28.12.2025) και τη Δευτέρα (29.12.2025), όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. Οι ριπές ανέμου θα φτάνουν τα 10 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου έγραψε σε ανάρτησή του το Σάββατο (27.12.2025) στο Facebook ότι θα επικρατήσουν «σφοδροί άνεμοι σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 28/29 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική».

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου, οι ριπές ανέμου θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Σφοδροί άνεμοι σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 28/29 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική!

Την Κυριακή, οι άνεμοι ενισχύονται από το πρωί, με το πιο δύσκολο διάστημα από περίπου τις 10:00 έως τις 22:00–23:00. Οι ριπές θα είναι πολύ δυνατές (9 -10 και πρόσκαιρα ίσως και 11 Μποφόρ), κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοικτούς δρόμους και γέφυρες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, ζημιές σε πινακίδες και δυσκολίες στην οδήγηση, ειδικά για ψηλά οχήματα.

Η θερμοκρασία θα είναι μεν γύρω στους 12 βαθμούς και, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο, η αισθητή θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο χαμηλή το πολύ στους 7 το μεσημέρι, και κοντά στο 0 το πρωί και το βράδυ.

Τη Δευτέρα, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί σχεδόν όλη την ημέρα, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Ο κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και προβλήματα σε εκτεθειμένα σημεία συνεχίζεται, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη καταπονηθεί από την Κυριακή.

Το κρύο θα παραμείνει έντονο, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως λόγω του ανέμου, που ρίχνει σημαντικά την αισθητή θερμοκρασία.

Συμπερασματικά, Κυριακή και Δευτέρα θέλουν προσοχή στους ανέμους. Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, περιορίστε μετακινήσεις σε εκτεθειμένα σημεία και ντυθείτε καλά, γιατί ο αέρας θα κάνει το κρύο πιο “τσουχτερό” από αυτό που δείχνει το θερμόμετρο. Μέχρι το βράδυ θα προσπαθήσω να βγάλω και το δελτίο καιρού στο youtube και την υπόλοιπη Ελλάδα και για μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και θα το ανεβάσω κι εδώ! Χρόνια πολλά και καλά σε όλους! Με εκτίμηση Σάκης Αρναούτογλου».

ΕΜΥ: Ο καιρός της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου

Πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες οι οποίοι θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Κρήτη. Aπό το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενούς βροχής μέχρι το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Πελοπόννησο. Από το απόγευμα στην περιοχή της Σκύρου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθεί ασθενής βροχή.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειους και θα ενισχυθούν σε 4 με 6, στα βόρεια 5 με 7 και στις Σποράδες 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους 5 με 6.μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 12 με 14, στα δυτικά τους 14 με 16 στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και από το βράδυ στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός της Πέμπτης 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.