Καιρός: Σαββατοκύριακο με καταιγίδες και χαλάζι – Με άνοδο θερμοκρασίας έως 40 βαθμούς «εισβάλλει» ο Σεπτέμβριος

Ασταθής θα είναι ο καιρός το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, αφού θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία ωστόσο αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως από την Κυριακή, η οποία θα επιμείνει και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από σήμερα Σάββατο (20.08.2025) κυρίως στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι αναμένονται να πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ μικρή περαιτέρω άνοδο θα έχει η θερμοκρασία. Επίσης αναμένονται και ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας πρόκειται να πέσουν οι τελευταίες καταιγίδες του φετινού καλοκαιριού, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Πελοπόννησο, ωστόσο λίγες βροχές αναμένονται ακόμη και σε Ανατολική Στερεά και Εύβοια.

Σύμφωνα με το meteo, στο νομό Αττικής και στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις κυρίως από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι αρκετά πιθανό να βρέξει το βράδυ.. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.

Δείτε live τις καταιγίδες και την πορεία της θερμοκρασίες

«Λίγες μπόρες»

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του κάνει λόγο για λίγες μπόρες στα δυτικά και βόρεια, εξασθενημένους ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας στις αρχές του μήνα.

«Εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων τις επόμενες ημέρες με εντάσεις που σε καμία περιοχή δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες μπόρες το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια και σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις αρχές του μήνα και θα κυμαίνεται κατά 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά . Φυσικά δεν μιλάμε για ιδιαίτερες ζέστες, όπως άλλωστε είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες».

«Μίνι κακοκαιρία με μεγάλη συχνότητα κεραυνών»

Τέλος σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, επικίνδυνο θα είναι το Σαββατοκύριακο, καθώς θα σημειωθούν επικίνδυνες καταιγίδες. Όμως η μίνι κακοκαιρία θα χτυπήσει τη βορειοδυτική Ελλάδα, στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα ανέβει και θα πιάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών».

«Προσοχή στους κεραυνούς στη βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, από τη Λαμία και πιο βόρεια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα», τονίζει.

«Χαλάζι το Σάββατο, 40αρια την Τρίτη»

Από την Δευτέρα, ο υδράργυρος πρόκειται να ανέβει ξανά πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, την Τρίτη και την Τετάρτη δεν αποκλείεται η ζέστη να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα», συμπληρώνει.

«Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης», καταλήγει.

Πρόγνωση για σήμερα Σάββατο (30/08)

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν από το απόγευμα κατά τόπους στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο να είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Κυριακή (31/08)

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα (01/09)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Τρίτη (02/09)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για Τετάρτη (03/09)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.