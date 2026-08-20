Καιρός: «Σφίγγουν» οι ζέστες με 38άρια την Παρασκευή και 40άρια το Σαββατοκύριακο – Εξαήμερο κύμα καύσωνα και ισχυροί άνεμοι

Παρόλο που ο Αύγουστος διανύει τις τελευταίες μέρες του, το καλοκαίρι δεν είναι έτοιμο να φύγει καθώς νέα άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί από αύριο Παρασκευή (21.08.2026), με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο αλλά και την επόμενη εβδομάδα, με 40άρια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, μεγαλύτερη ανησυχία δεν προκαλεί η αυξημένη θερμοκρασία που αναμένεται να σημειωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά η διάρκεια του καύσωνα που θα «χτυπήσει» την χώρα. Μάλιστα, η πιο δύσκολη περίοδος τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου, αφού σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν ή και θα ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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Όπως ανέφερε και η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 έως 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση στα νησιά, όπου οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλότερες. Εκεί, οι άνεμοι από το μελτέμι, που κατά τόπους θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, αναμένεται να περιορίσουν κάπως την ένταση της ζέστης.

Το Σάββατο ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στη Θεσσαλία, ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς. Το σκηνικό της ζέστης, μάλιστα, δεν φαίνεται να αλλάζει άμεσα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και την επόμενη εβδομάδα, φτάνοντας έως και 7 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι νυχτερινές ώρες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να παραμένει στους 27 με 28 βαθμούς. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης θερμής περιόδου, καθώς περιορίζουν την ανακούφιση του οργανισμού από τη ζέστη.

Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία θα κάνει τη ζέστη να γίνεται αισθητά πιο έντονη, αυξάνοντας σταδιακά τη θερμική καταπόνηση του οργανισμού. Οι επόμενες ημέρες, επομένως, απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη θερμή περίοδο που αναμένεται να διατηρήσει τον υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες.

Live η πορεία του καιρού

Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή (21/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο (22/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Κυριακή (23/08)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωιτκά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Δευτέρα (24/08)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά , όπου θα σημειωθούν τοπικές

βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημείωσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και μικρή πτώση στα δυτικά.