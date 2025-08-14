Καιρός σήμερα: Εξασθενούν οι άνεμοι και πέφτει η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα επτά μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία τους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την ΕΜΥ με αποτέλεσμα ο καιρός σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου να παραμένει επικίνδυνος για φωτιές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τη Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στρέφονται σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.