Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές – Βροχές σε Μακεδονία και Θράκη

Η θερμοκρασία θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου
Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές – Βροχές σε Μακεδονία και Θράκη

Καλός θα είναι γενικότερα ο καιρός σήμερα (21/4/2026) στις περισσότερες πόλεις της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ βροχές θα σημειωθούν όνο στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από αργά τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στον Κορινθιακό και στη νότια Πελοπόννησο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

