Καιρός σήμερα: Καταιγίδες σε Κρήτη και Κυκλάδες – Βελτίωση στα βόρεια και δυτικά

Βροχερός θα είναι και σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκέμβριου 2025, ο καιρός, αφού θα σημειωθούν πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια Κρήτη, κυρίως από το απόγευμα, καθώς και τοπικές βροχές σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Βέβαια στη βόρεια και δυτική χώρα και το ανατολικό Αιγαίο ο καιρός αναμένεται σχεδόν αίθριος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, νεφώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Μακεδονίας, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια, ο καιρός στη βόρεια και τη δυτική χώρα και το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται σχεδόν αίθριος, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με παροδικές τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε στα θαλάσσια και παραθαλάσια της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν καταιγίδες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα πέσουν λίγα χιόνια. Βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βορειοανατολικοί βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Tα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου βροχές μικρής διάρκειας. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.