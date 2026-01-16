Καιρός σήμερα: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα (16/1/2026) σε πολλά μέρη της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νησιά αλλά και σε κάποιες πόλεις της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία επίσης θα σημειώσει μικρή πτώση και οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με ασθενείς βροχές στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το μεσημέρι αρχικά στη Θράκη και βαθμιαία στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοανατολικά ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 και βαθμιαία στα βορειοανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, από το απόγευμα ανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και από τα ανατολικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν στην Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα ορεινά της Θράκης.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ που από το μεσημέρι και από τα ανατολικά θα ενισχυθούν σε 5 με 6 και το βράδυ σε 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησο

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, από το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια- Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην Κρήτη με τοπικές βροχές από το βράδυ στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες μεταβλητοί και στην Κρήτη δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς. Από το απόγευμα θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.