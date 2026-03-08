Καιρός σήμερα: Στα δύο η χώρα με ήλιο και βροχές, η θερμοκρασία έως τους 19 βαθμούς, 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Δύο πρόσωπα θα έχει ο καιρός σήμερα Κυριακή (08.03.2026) με τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές και ηλιοφάνεια σε άλλες. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική – κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά του νομού ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη δυτική – κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, που από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στα ανατολικά ως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, που από το απόγευμα στις βόρειες Κυκλάδες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.