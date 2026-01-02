Καιρός σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου όμως ο καιρός θα παραμείνει παγωμένος σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου θα έχει στα δυτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και λίγες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 10 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -07 (μείον επτά) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον πέντε) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της δυτικής Θεσσαλίας και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, που από το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 09 βαθμούς Κελσίου.