Καιρός: Στους 39°C η θερμοκρασία, άνεμοι στα 8 μποφόρ και αφρικανική σκόνη – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Με υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους αφρικανική σκόνη θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, ενώ δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά αλλά και οι ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Αν και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, ενώ κατά διαστήματα οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μόνο μικρή υποχώρηση από τα μέσα της εβδομάδας, χωρίς όμως να αλλάζει αισθητά το θερμό σκηνικό.

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Στα βόρεια της χώρας από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38 και ενδεχομένως τους 39 βαθμούς, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 33 έως 35 βαθμούς.

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Δείτε την πρόγνωση του καιρού:

Η πρόγνωση για την Τρίτη 28 Ιουλίου

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ και από το βράδυ ενδέχεται να ενισχυθούν πρόσκαιρα έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 29 Ιουλίου

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Κυρίως στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 30 Ιουλίου

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός και την Πέμπτη. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, όπου υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.