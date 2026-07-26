Καιρός: «Εκρηκτικό κοκτέιλ» ζέστης, ανέμων και αφρικανικής σκόνης – Νοτιάδες έως 8 μποφόρ και 39άρια όλη την εβδομάδα

Η αστάθεια του καιρού που σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες αποτελεί παρελθόν, αφού νέο κύμα θερμική εισβολής αναμένεται να «χτυπήσει» από αύριο Δευτέρα (27.07.2026) τις περισσότερες περιοχές της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα.

Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουν οι θερμοκρασίες σε Αττική, Θεσσαλία και Εύβοια ενώ ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς. Την ίδια ώρα, λόγω των νοτιάδων που θα πνέουν από αύριο αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που σε συνδυασμό με τη ζέστη θα κάνει το κλίμα αποπνικτικό στην ηπειρωτική χώρα.

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Στην Αττική θα κυριαρχήσει ο ήλιος, με τη θερμοκρασία από 22 – 38 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 – 5 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 21 – 34 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 4 μποφόρ. Την Τρίτη ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο, με τη θερμοκρασία έως 40 βαθμούς.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 37 βαθμούς, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 38°C, κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και πιθανώς σε περιοχές της Κρήτης.

Στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες πρόσκαιρες βροχές ή τοπικές μπόρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα φαινόμενα ή σημαντικές ποσότητες βροχής.

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Από την Τρίτη επιστρέφουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, με το μελτέμι να φτάνει τα 6 και κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Η έντασή του θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο από την Τετάρτη έως και το τέλος της εβδομάδας, όταν οι άνεμοι θα αγγίζουν τα 7 με 8 μποφόρ, επηρεάζοντας εκτός από το Αιγαίο και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Παρά την ενίσχυση των ανέμων, η ζέστη θα επιμείνει, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να διατηρούνται σε επίπεδα 36 έως 37 βαθμών Κελσίου.

Live η πορεία τη θερμοκρασίας

Live η πορεία των ανέμων

Πρόγνωση για αύριο Δευτέρα (27/07)

Στα βόρεια παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Παξών) και την Ήπειρο όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη (28/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο και Αιγαίο τοπικά 7 και από τις βραδινές ώρες πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (29/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (30/07)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.