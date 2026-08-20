Καιρός – Θοδωρής Κολυδάς: Έρχεται παρατεταμένη ζέστη με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, «μαλακώνει» το θερμό σενάριο προς το τέλος Αυγούστου

Στον κλοιό του καύσωνα θα παραδοθεί ολόκληρη η χώρα από αύριο Παρασκευή (21.8.26) με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Ζέστη, η οποία, όπως φαίνεται, θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο X ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, η ζέστη θα έχει διάρκεια, αλλά τα τελευταία στοιχεία «μαλακώνουν», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το θερμό σενάριο μέχρι το τέλος του μήνα.

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«Το πιθανότερο σενάριο είναι ένα παρατεταμένο διάστημα αρκετά υψηλών θερμοκρασιών, με κορύφωση περίπου στις 23–26 Αυγούστου και στη συνέχεια βαθμιαία αποκλιμάκωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα στοιχεία δίνουν μέγιστη θερμοκρασία δεκαημέρου 37,2 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, όπως εξηγεί, «ακόμη και στο θερμότερο τμήμα του επεισοδίου, η ensemble πρόγνωση για την Αθήνα δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ακραίες τιμές της τάξης των 40°C+. Αυτό ενισχύει περισσότερο τον χαρακτηρισμό “παρατεταμένη ζέστη” παρά “ισχυρός καύσωνας”».

«Η ζέστη παραμένει και έχει διάρκεια, αλλά η προοπτική προς το τέλος του Αυγούστου είναι πλέον περισσότερο προς σταδιακή υποχώρηση παρά προς περαιτέρω κλιμάκωση», τονίζει.

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Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η εικόνα από το σημερινό ensemble δείχνει σαφέστερη τάση υποχώρησης της ζέστης σε σχέση με τα προηγούμενα τρεξίματα, κυρίως μετά τις 26–27 Αυγούστου.

Στην Αθήνα, μέχρι περίπου τις 26 Αυγούστου η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες του ECMWF γύρω στους 36–37°C και παρόμοια εικόνα από το GEFS.

Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν εμφανίζεται πλέον η ανοδική συνέχεια που άφηναν να εννοηθεί τα προηγούμενα ensembles προς το τέλος του δεκαημέρου. Αντίθετα, από τις 27 Αυγούστου και μετά το ECMWF κατεβάζει σταδιακά τη μέση μέγιστη: περίπου 35°C στις 27/8, 33,5–34°C στις 28/8 και γύρω στους 34°C στις 29/8. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η συμπεριφορά των ελάχιστων θερμοκρασιών.

Μετά τις πολύ υψηλές τιμές των 37–38°C γύρω στις 24–27 Αυγούστου, υποχωρούν προς τους 25–26°C στο τέλος της περιόδου.

Επομένως φαίνεται να περιορίζεται και η ένταση της νυχτερινής ζέστης. Υπάρχουν δύο ακόμη στοιχεία που ενισχύουν αυτή την εκτίμηση.

Πρώτον, ECMWF και GEFS βρίσκονται σε αρκετά καλή συμφωνία ως προς τη γενική πορεία.

Δεύτερον, προς τις 27–29 Αυγούστου μεγαλώνει αισθητά το εύρος του ensemble του ECMWF. Αυτό σημαίνει ότι η κατεύθυνση προς χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι ορατή, αλλά το ακριβές μέγεθος της πτώσης παραμένει αβέβαιο.

Άρα, σε σύγκριση με την προηγούμενη εικόνα δεν διαφαίνεται προς το παρόν ενίσχυση προς ένα ισχυρό επεισόδιο καύσωνα στο τέλος Αυγούστου.

Η εικόνα από το σημερινό ensemble δείχνει σαφέστερη τάση υποχώρησης της ζέστης σε σχέση με τα προηγούμενα τρεξίματα, κυρίως μετά τις 26–27 Αυγούστου.

Στην Αθήνα, μέχρι περίπου τις 26 Αυγούστου η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες του ECMWF γύρω στους 36–37°C… pic.twitter.com/GxXw6J7SVW — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 20, 2026

Το πιθανότερο σενάριο είναι ένα παρατεταμένο διάστημα αρκετά υψηλών θερμοκρασιών, με κορύφωση περίπου στις 23–26 Αυγούστου και στη συνέχεια βαθμιαία αποκλιμάκωση.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η κάρτα δίνει μέγιστη θερμοκρασία δεκαημέρου 37,2°C. Δηλαδή, ακόμη και στο θερμότερο τμήμα του επεισοδίου, η ensemble πρόγνωση για την Αθήνα δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ακραίες τιμές της τάξης των 40°C+. Αυτό ενισχύει περισσότερο τον χαρακτηρισμό «παρατεταμένη ζέστη» παρά «ισχυρός καύσωνας».

Να κρατήσουμε πάντως μια μικρή επιφύλαξη για τις 23–26 Αυγούστου, επειδή οι νυχτερινές θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και η διάρκεια της ζέστης παραμένει σημαντική.

Η ουσιαστική αλλαγή των νέων τρεξιμάτων βρίσκεται κυρίως μετά τις 27 Αυγούστου, όπου η πιθανότητα παράτασης ή νέας ενίσχυσης φαίνεται να έχει μειωθεί αισθητά.

Τα νεότερα ensembles «μαλακώνουν» το θερμό σενάριο.

Η ζέστη παραμένει και έχει διάρκεια, αλλά η προοπτική προς το τέλος του Αυγούστου είναι πλέον περισσότερο προς σταδιακή υποχώρηση παρά προς περαιτέρω κλιμάκωση».