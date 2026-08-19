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Καιρός – Τσατραφύλλιας: «Εμμονική» ζέστη προ των πυλών – Καύσωνας με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται σε υψηλές τιμές

«Μέσα σε αυτό το θερμό διάστημα δεν αποκλείονται και επεισόδια καύσωνα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές» γράφει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος
Υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Καύσωνα διαρκείας για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου προβλέπει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στο Facebook, το μεσημέρι της Τετάρτης (19.8.26),

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο καύσωνας που θα πλήξει τη χώρα μας από το Σαββατοκύριακο θα είναι μεγάλης διάρκειας και με επιμονή.

«Αρκετά θερμό ενδέχεται να είναι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου στη χώρα μας με τη ζέστη να αποκτά μεγάλη διάρκεια και επιμονή», γράφει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του.

«Η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται για αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ μέσα σε αυτό το θερμό διάστημα δεν αποκλείονται και επεισόδια καύσωνα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές», καταλήγει ο μετεωρολόγος.

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