Καιρός – Τσατραφύλλιας: Μεγάλη προσοχή την Κυριακή – Σήμα για 100 τόνους νερού δίνουν τα μοντέλα

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Σε ποιες περιοχές πρέπει οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
Βροχή
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την προσοχή των κατοίκων συγκεκριμένων περιοχών της χώρας εφιστά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος για την επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός: «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…»

Πιο αναλυτικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει: Μεγάλη προσοχή  χρειάζεται από την Κυριακή 28/9  τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και  Ηλεία, διότι  η κακοκαιρία  παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για  αρκετές ώρες  στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν  αρκετοί τόνοι νερό».

Και καταλήγει: «Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο)  νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

 

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν μάλιστα ότι θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας περίπου 5 βαθμούς, ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

