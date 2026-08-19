Καιρός – Τυράσκη: Θερμή εισβολή από την Αφρική – Έρχεται παρατεταμένο κύμα καύσωνα με 40άρια στο τέλος της εβδομάδας

Ανοδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον καιρό να παραμένει καλός, αν και δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα αγγίξει του 40 βαθμούς με τη ζέστη να επιμένει για μέρες.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη η θερμοκρασία σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει σε όλη τη χώρα. Οι θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της χώρας, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα φέρουν ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, το οποίο συνδέεται με τη μεταφορά θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

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Για σήμερα αν και ο καιρός θα είναι γενικά καλός, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθεί πρόσκαιρη αστάθεια, με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως στα ορεινά. Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κατά κανόνα ασθενείς, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα ενισχυθούν κατά τόπους έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 30 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός. Παροδικές νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν σύντομες βροχές στα βόρεια και δυτικά του νομού. Ο υδράργυρος θα ανέλθει στους 34 με 35 βαθμούς.

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Ίδια κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές νεφώσεις και μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές γύρω από την πόλη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς.

Από την Πέμπτη, η ατμοσφαιρική αστάθεια θα εξασθενήσει αισθητά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς.

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ζέστη προβλέπεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και στις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει ή και να αγγίξει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη (19.08.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (20.08.2026)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή (21.08.2026)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο (22.08.2026)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.