Καιρός: Βροχές στην Αττική μέχρι το μεσημέρι – Νέο χαμηλό βαρομετρικό χτυπά την Κρήτη από την Παρασκευή

Ιδιαίτερα άστατος ο καιρός σήμερα (23.04.2026) σχεδόν σε όλη την χώρα από τις ψυχρές αέριες μάζες που ξεκίνησαν από τις προηγούμενες ώρες να επηρεάζουν τα βόρεια και πλέον έχουν «φτάσει» έως τα κεντρικά και τα νότια. Βροχές, μπουρίνια και καταιγίδες έχουν ξεκινήσει να εκδηλώνονται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η Αττική.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από την Παρασκευή. Έως τότε, η αστάθεια θα «κατέβει» ακόμη περισσότερο προς τα νότια, φέρνοντας βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους έως 6 μποφόρ.

Ωστόσο την Παρασκευή, νέο χαμηλό βαρομετρικό από τη Λιβύη θα επηρεάσει και πάλι τα νότια και κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Για σήμερα, αναμένονται χιόνια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Βροχές θα «χτυπήσουν» την Αττική, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου ενώ από το μεσημέρι, μπόρες θα επηρεάσουν τα ορεινά και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και τα ορεινά της Κρήτης.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά, επηρεάζοντας -από το απόγευμα- την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 6 μποφόρ ενώ 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ξεκινώντας από τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Αττική, τοπικές βροχές θα επηρεάσουν την πρωτεύουσα έως και το μεσημέρι. Ο καιρός θα είναι μουντός όλη την ημέρα με την θερμοκρασία να φτάνει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγωμένο θα είναι και το πρωινό της Παρασκευής για την Αττική.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Ο. Παπαβγούλη, προειδοποιεί πως το πρωί της Παρασκευής θα σημειωθούν μονοψήφιες ή και αρνητικές τιμές στην θερμοκρασία.

Την Παρασκευή τώρα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν ενώ το χαμηλό βαρομετρικό από την Λιβύη θα επηρεάσει την Κρήτη μέχρι το Σάββατο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, το χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί πως Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ενώ στην Κρήτη θα σημειωθούν και καταιγίδες.

Λόγω του βαρομετρικού, δεν αποκλείεται και η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Σε ποιες περιοχές θα υπάρξει συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης:

Από την Κυριακή ο καιρός θα «θυμίζει» άνοιξη με την θερμοκρασία να φτάνει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο του 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και στην Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στην Κρήτη το πρωί θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 24.04.2026

Στην Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα μετά το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 25.04.2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26.04.2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, από το μεσημέρι όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 27.04.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.