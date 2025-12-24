Συμβαίνει τώρα:
Πλημμύρισε η Πειραιώς – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος της Πέτρου Ράλλη
Ελλάδα

Καιρός Χριστουγέννων: Βροχές και καταιγίδες σε 6 περιοχές – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Βροχερά Χριστούγεννα με ισχυρές φαινόμενα σε όλη χώρα - Βρέχει από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αττική - Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
Βροχή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Δυνατή βροχή σημειώνεται από νωρίς το μεσημέρι στην Αττική, με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εξέδωσε την Τρίτη. 

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού για σήμερα Τετάρτη, Παραμονή Χριστουγέννων (24.12.25), προβλέπονται στα δυτικά, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου βροχές και καταιγίδες.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

– Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

– Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

– Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
149
147
113
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εκτροπές, παρατημένα τρακτέρ και ουρές χιλιομέτρων - «Ψάχναμε 15 αγρότες στο Κάστρο για να δώσουμε στην κυκλοφορία δεύτερη λωρίδα»
Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, η κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη αφενός γιατί τα τρακτέρ έχουν πλέον σταθμεύσει στα δεξιά των δρόμων και αφετέρου γιατί η έξοδος φαίνεται να κορυφώθηκε χθες
Κίνηση από το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων στη Ριτσώνα
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
113
Newsit logo
Newsit logo