Καιρός Χριστουγέννων: Βροχές και καταιγίδες το γιορτινό τριήμερο – Χιόνια στα ορεινά και 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις ημέρες των Χριστουγέννων σε όλη τη χώρα. Στα ορεινά, μάλιστα, θα πέσουν χιόνια και τις μικρές ώρες θα υπάρχει παγετός. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν ακόμα και τα οκτώ μποφόρ. Σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά, θα κινηθούν οι θερμοκρασίες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Τετάρτη (24.12.2025) Παραμονή και την Πέμπτη (25.12.2025), ανήμερα των Χριστουγέννων, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Ήπειρο, δυτική Θεσσαλία και δυτική Στερεά.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Παρασκευή (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, με βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε… χειμωνιάτικα επίπεδα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, δημιουργώντας δυσκολίες τόσο στις μετακινήσεις όσο και στις γιορτινές δραστηριότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι οδηγοί, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα είναι κατά διαστήματα δυσμενείς, ειδικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, όπου θα εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, καταιγίδες θα σημειώνονται, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Γιάννης Καλλιάνος: Ο καιρός του τριημέρου

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος του MEGA, νεφώσεις με βροχές αναμένεται να επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, εκτός από τις κεντρο-νότιες Κυκλάδες και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου έως την Κρήτη όπου θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στις βόρειες περιοχές του Αιγαίου και στα δυτικά τμήματα της χώρας ενώ χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν πάνω από τα 1400m στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και πάνω από τα 1500-1800m στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα.

Ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 8 -17 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 8- 13 βαθμούς.

Ο καιρός Πέμπτης και Παρασκευής

Την Πέμπτη, ημέρα των Χριστουγέννων, αναμένεται άστατος καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Την Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να είναι καλύτερος, λέει ο Γιάννης Καλλιάνος.

ΕΜΥ: O καιρός της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου (παραμονή Χριστουγέννων)

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο Ιόνιο, από το μεσημέρι την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές και από το μεσημέρι πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Θερμαϊκό 5 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία και στη Θράκη. Από το μεσημέρι στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Μακεδονία από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και στο Θρακικό από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από τη νύχτα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων) και την κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων από το μεσημέρι στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το μεσημέρι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και από τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου (δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.