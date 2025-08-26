Καισαριανή: Βίντεο από τις έρευνες για τα όπλα και τα πυρομαχικά που σήμαναν συναγερμό στην αστυνομία

Θεατής σε ένα απίστευτο εύρημα έγινε ένας περαστικός τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.08.2025) στην Καισαριανή, όταν αντίκρισε σε κάδο όπλα και πυρομαχικά. Το βράδυ της Τρίτης ήρθε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τις έρευνες της αστυνομίας.

Ο κάδος που έκρυβε τα όπλα και τα πυρομαχικά βρισκόταν στην οδό οδό Ρήγα Φεραίου 11 στην Καισαριανή και ο άνθρωπος που έκανε την ανακάλυψη έσπευσε να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Όλα ξεκίνησαν στις 2 τα ξημερώματα όταν κάτοικος της περιοχής έβγαλε βόλτα τον σκύλο του και περνούσε τυχαία από το σημείο. Ο σκύλος άρχισε να γαβγίζει, εντοπίζοντας μία χειροβομβίδα που βρισκόταν έξω από τον κάδο πάνω στον δρόμο.

Ο άνδρας εντόπισε μέσα στον κάδο απορριμμάτων φυσίγγια μέσα σε κούτα, καθώς και άλλα αντικείμενα.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή, μαζί με την βοήθεια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, κατάσχεσαν:

– 2 μοχλούς απελευθέρωσης χειροβομβίδας

– 1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό

– 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου

– φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

– 1 αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός

– 4 κορμοί από περίστροφο και υποπολυβόλο

– φυσιγγιοθήκες, κλείστρα από διάφορα όπλα, 2 σιδερογροθιές, 2 πτυσσόμενα γκλοπ.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μαζί με όλα τα παραπάνω, βρέθηκαν και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.