Ελλάδα

Καισαριανή: Εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά σε κάδο σκουπιδιών

Το οπλοστάσιο βρέθηκε επί της Ρήγα Φεραίου 11 στην Καισαριανή
Ο κάδος μέσα στον οποίο βρέθηκε το οπλοστάσιο

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή τα ξημερώματα της Τρίτης (26.08.2025).

Συναγερμός σήμανε στην Καισαριανή, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό όπλων και πυρομαχικών σε κάδο απορριμμάτων. Το οπλοστάσιο βρέθηκε επί της Ρήγα Φεραίου 11. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί της Υποδιεύθυνσης Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Μετά από έρευνα εντός του κάδου απορριμμάτων βρέθηκαν:

  • 2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι,
  • 1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,
  • 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,
  • διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου,
  • φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm.

Ο κάδος μέσα στον οποίο βρέθηκε το οπλοστάσιο

Ο κάδος μέσα στον οποίο βρέθηκε το οπλοστάσιο

Ο κάδος μέσα στον οποίο βρέθηκε το οπλοστάσιο

Ο κάδος μέσα στον οποίο βρέθηκε το οπλοστάσιο

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και:

  • διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
  • 3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,
  • ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
  • διάφορες φυσιγγιοθήκες,
  • κλείστρα από διάφορα όπλα Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
  • κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,
  • 2 σιδερογροθιές, 1 ζευγάρι χειροπέδες,
  • δύο πτυσσόμενα γκλομπ,
  • διάφορα εξαρτήματα όπλων και
  • 14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, το οποίο διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λιμενικοί προσπαθούν να βάλουν «στοπ» στο έθιμο της βουτιάς στην Σίκινο - Νεαροί πέφτουν στη θάλασσα κατά την αναχώρηση πλοίου
Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που ξεμακραίνει από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά
Σίκινος
7
Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου - Έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο
Η ζέστη θα κορυφωθεί την Πέμπτη, όμως αυτός ο «μίνι καύσωνας δεν θα διαρκέσει περισσότερο από μερικές ώρες, αφού από το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo