Δέος προκαλεί η φωτογραφία από δορυφόρο που απεικονίζει πως η κακοκαιρία Daniel έχει «πνίξει» στην κυριολεξία την χώρα.

Η κακοκαιρία Daniel έχει καλύψει μεγάλο μέρος της χώρας και πολλές περιοχές δεν φαίνονται καν από το σύστημα που έχει «σταθεί» πάνω από την χώρα και δεν λέει να μας εγκαταλείψει.

Την φωτογραφία ανάρτησε ο Γάλλος μετεωρολόγος Nahel Belgherze ο οποίος δηλώνει σοκαρισμένος από την σφοδρότητα της κακοκαιρίας και την παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό.

Here's the storm that is currently wreaking havoc across parts of Thessaly and Central Greece, as seen from satellite imagery. pic.twitter.com/Cnca1voQBr