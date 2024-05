Τρίκαλα: Η viral διαφήμιση για καυσόξυλα αλά Μαρίνα Σάττι – «Καρβουνοvision»

Μία πρωτοποριακή viral διαφήμιση εμπνευσμένη από το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι, έβγαλε μία επιχείρηση από τα Τρίκαλα κάνοντας βίντεο για κάρβουνα και καυσόξυλα.

Στο διαφημιστικό spot που γυρίστηκε από τον Θανάση Σούντα, φαίνεται η ομάδα της εταιρίας «Καυσόξυλα Κολίτσας» που βρίσκεται στα Τρίκαλα, να πρωταγωνιστεί στη δικιά της «Κάρβουνο-vision 2024». Σε ένα τραγούδι με τη μελωδία του «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι και στίχους που ταιριάζουν στην επιχείρηση, γύρισαν ένα ευρηματικότατο, όσο και επίκαιρο βίντεο για να διαφημιστούν.

Το βίντεο ξεκινάει με την Μαριάννα Γεωργάκη, μία γνωστή influencer, σαν μια άλλη Μαρίνα Σάττι, κρατώντας μια χάρτινη ταμπέλα στην οποία αναγράφεται με μεγάλα γράμματα το όνομα της εταιρίας. «Κάρβουνο καλό να βρω μακάρι, αρνί θέλω να ψήσω όχι ψάρι, κάνω πως ξεχνάω μα έρχεται Πάσχα και όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα».

Με φόντο τη φύση και εννοείται τα καυσόξυλα Κολίτσας, φαίνεται στο βίντεο ο χορός και ακούγεται το τραγούδι σε μια πιο λαϊκή και σίγουρα διασκεδαστική εκδοχή.

Πιο συγκεκριμένα οι στίχοι λένε: Κάρβουνο καλό να βρω μακάρι, αρνί θέλω να ψήσω όχι ψάρι

Κάνω πως ξεχνάω μα έρχεται Πάσχα

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα!

Τηλέφωνο θα πάρω τον Κολίτσα, Τρίκαλα καλέ όχι Καρδίτσα

Το νούμερο ξεχνάω μα έχω μια κάρτα, παρήγγειλε κι εσύ ή τράβα πάρτα

Τα τα τα κάρβουνα!

I m gonna do it, My way!

Στο μαγαζί σου θα μπαινοβγαίνω

Γιατί μου έδωσε και ξύλα πριν λίγο καιρό

Μέχρι τώρα είχα τζάκι μόνο για το ντεκόρ, τώρα σου λέω δεν σβήνει

Πάμε put your hands up κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Και άσε να ψηθούμε, όλα για τα καλά!

Κα κάρβουνα