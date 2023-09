Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου από την κακοκαιρία Daniel που πλήττει με σφοδρότητα τη Μαγνησία, είναι αυτό το οποίο ανέβασε η Iro Proia και αναδημοσιεύεται από χρήστες του twitter είναι αυτό το οποίο δείχνει αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου.

Η θάλασσα στην κυριολεξία «καταπίνει» τα αυτοκίνητα με τα κύματα να είναι τεράστια.

Από νωρίς όσοι βρίσκονται στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου δεν έχουν ρεύμα και σήμα στο κινητό τους και όταν μπορούν με αναρτήσεις ενημερώνουν τους οικείους τους ότι είναι καλά στην υγεία τους. Κάποιοι νωρίς προσπάθησαν να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους αλλά αυτό αποδείχθηκε μέγα λάθος καθώς τα νερά ήταν πολύ ορμητικά.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB