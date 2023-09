Σοκάρουν τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την Τετάρτη (06/09/2023) την Αττική, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά και εξαιτίας του όγκου του νερού οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν άνθρωποι και σπίτια να πλημμυρίσουν.

Στη Βασιλίσσης Σοφίας, περίπου στο ύψος του Ευαγγελισμού άνθρωποι κινδύνεψαν να πνιγούν από τα ορμητικά νερά. Το βίντεο που κυκλοφορεί από χθες στα social media δείχνει μία γυναίκα να παρασύρεται από τον χείμαρρο και να σώζεται την τελευταία στιγμή.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό σε άλλους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ενδεικτική είναι η εικόνα στο Μοναστηράκι με τα ορμητικά νερά να παίρνουν ακόμα και τα τραπέζια και η οδός Ηφαίστου να γίνεται ποτάμι.

Restaurant tables and chairs swept away in #Athens flash floods in a touristic area near the Acropolis.



