Η κακοκαιρία Daniel συνεχίζει να σφυροκοπά και τη Σκιάθο με την κατάσταση στο νησί να είναι τραγική.

Τα πάντα στην Σκιάθο έχουν καλυφθεί από τα ορμητικά νερά και οι δρόμοι από την κακοκαιρία έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Η κατάσταση στην Σκιάθο όσο περνάει η ώρα χειροτερεύει με τις νέες εικόνες που έρχονται από το νησί να σοκάρουν. Κεντρικοί δρόμοι μέσα στη Χώρα έχουν πλημμυρίσει και τα νερά παρασύρουν τα πάντα. Τα νερά έχουν μπει και σε πολλά σπίτια καταστρέφοντας περιουσίες.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου απεύθυνε επίσημο αίτημα ώστε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Sobering scenes continue to emerge from Thessaly, Greece as the region is experiencing one of its worst flooding events on record. Continuous heavy rainfall have turned the streets of Skiathos into raging rivers. pic.twitter.com/iHumXamWem