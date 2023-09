Δραματική ήταν η νύχτα για τον Βόλο, που ακόμα μία φορά είδε την κακοκαιρία να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρροι, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και οικογένειες με μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε ταράτσες.

Οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι λίγες μόνο μέρες μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel και τις ανυπολόγιστες καταστροφές που προκάλεσε, μια νέα κακοκαιρία, η κακοκαιρία Elias, ήρθε να σαρώσει ό,τι είχε απομείνει. Η εικόνα στον Βόλο είναι απελπιστική.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα, έχει υπερχειλίσει ο Κραυσίδωνας και ο Ξηριάς. Από χθες το βράδυ έχει πλημμυρίσει το νοσοκομείο Βόλου, όπου οι άνδρες της Πυροσβεστικής κάνουν ακόμα άντληση υδάτων.

Μόνο στο κέντρο του Βόλου η Πυροσβεστική έχει δεχτεί 420 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 53 απεγκλωβισμοί.

Συνολικά, η Πυροσβεστική έχει δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις για πλημμυρισμένα σπίτια. Το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε 800 κλήσεις και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 330 απομακρύνσεις πολιτών προς ασφαλή σημεία.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην πόλη του Βόλου καθώς επίσης στις Αλυκές και στην Αγριά. Στον Βόλο επιχειρούν 180 πυροσβέστες με 50 οχήματα με τη συμβολή επίσης της 2ης, της 7ης και της 8η ΕΜΑΚ, ενώ με βάρκες, ερπυστριοφόρα και hummer συνδράμει ο στρατός.

Οικογένειες με μικρά παιδιά έχουν βρει καταφύγιο σε ταράτσες, ενώ το 80% της πόλης δεν έχει ρεύμα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης οι κάτοικοι του Αχίλλειου έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Λάρισα και Βόλο λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Ρεπόρτερ της ΕΡΤ που μετέδιδε ρεπορτάζ από την περιοχή της Καλλιθέας εγκλωβίστηκε όταν έσπασε ο χείμαρρος του Κραυσίδωνα. Λίγο μετά τη 1 η δημοσιογράφος και ο καμεραμάν κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν. «Τα πάντα είναι κλειστά, είμαστε δύο άτομα, εγώ και ο τεχνικός», είχε πει η ίδια στη ζωντανή σύνδεση.

Στον δήμο Κιλελέρ έσπασε το φράγμα του Γκουσμπασανιώτη και απειλεί τα χωριά Χάλκη και Πλατύκαμπος. Ο δρόμος που ενώνει τα δυο αυτά χωριά θυμίζει πλέον λίμνη, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί.

Στο Δήμο Φαρσάλων κλειστός παραμένει ο δρόμος που ενώνει τη Λάρισα με τα Φάρσαλα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στους Δήμους Φαρσάλων και Κιλελέρ, εκεί όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα Πέμπτη.

Το βράδυ έγινε γνωστό ότι και ο Παλαμάς Καρδίτσας βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο της κακοκαιρίας, ενώ εκκενώθηκε ο Αμπελώνας.

This is happening in Volos right now #βολος #πλημμυρες #Μπεος pic.twitter.com/87IwhqejYj