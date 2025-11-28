Ελλάδα

Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρισε ο δρόμος στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο και μετέφεραν πολίτες με καρότσα φορτηγού και κλαρκ

Κάποιοι άλλοι έβαλαν σακούλες στα πόδια τους, ενώ άλλοι έβγαλαν τα παπούτσια και τις κάλτσες τους για να μην βραχούν και να περάσουν τους πλημμυρισμένους δρόμους
Πολίτες μεταφέρονται με κλαρκ λόγω της κακοκαιρίας

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έφερε η κακοκαιρία Adel στην Αττική. Στο Μοσχάτο κόσμος μεταφέρονταν με καρότσες φορτηγού, αλλά και με κλαρκ.

Ο δρόμος έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο μετατράπησε σε «λίμνη» και επιστρατεύτηκε ένα φορτηγάκι του δήμου για να μεταφερθούν με ασφάλεια οι πολίτες.

Το φορτηγάκι του δήμου Μοσχάτου πάρκαρε έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού και αρκετοί πολίτες ανέβηκαν στην καρότσα του προκειμένου να περάσουν χωρίς να κινδυνεύσουν από την «λίμνη» που είχε δημιουργηθεί.

Κάποιοι άλλοι έβαλαν σακούλες στα πόδια τους, ενώ άλλοι έβγαλαν τα παπούτσια και τις κάλτσες τους για να μην βραχούν και να περάσουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

@ge0rgepap Mission Impossible στο δρόμο για τη δουλειά… #ελλαδαρα #κρατος_μπανανια #fyy #κολυμπαμε ♬ Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) – Dominik Hauser

 

Η καταιγίδα στην Αττική άρχισε μετά τις 6 τα ξημερώματα της Παρασκευής (28.11.2025) με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.

