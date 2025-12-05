Συμβαίνει τώρα:
Κακοκαιρία Byron: Ισχυρές καταιγίδες και πτώσεις δέντρων στη Ρόδο

Τα «σπιτάκια» του Χριστουγεννιάτικου Χωριού δεν άντεξαν και έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους, σε επιφυλακή συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας
Πεσμένο δέντρο στη Ρόδο
Πτώση δέντρου από την κακοκαιρία στη Ρόδο

Με ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατούς ανέμους χτυπά την Ρόδο η κακοκαιρία Byron με τις αρχές του νησιού να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (05.12.2025) και η Ρόδος βρίσκεται στο «μάτι» της κακοκαιρίας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται από τα ξημερώματα -δεν σταμάτησε από χθες το βράδυ στην ουσία-όλος ο μηχανισμός που διαθέτει ο δήμος, η περιφέρεια και οι κρατικές υπηρεσίες στη Ρόδο.

Απ’ όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα δένδρο έπεσε έξω από το καζίνο, όπου ήδη βρίσκεται επιτόπου συνεργείο της υπηρεσίας πρασίνου. Δένδρο αυτή την ώρα έχει πέσει μέσα στον δρόμο και στην περιοχή της Γλύστρας στη Νότια Ρόδο.

Αλλά και τα «σπιτάκια» του Χριστουγεννιάτικου Χωριού δεν άντεξαν και έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Από τα ξημερώματα, στις επάλξεις βρίσκεται και η ΔΕΥΑΡ η οποία έχει διαθέσει μηχανήματα, γερανοφόρα, καλαθοφόρα κ.λπ.. στην Υπηρεσία Πρασίνου, ώστε να παρέμβει όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά στις υποδομές της, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της, Σωτήρη Βαγιανού, οπου αναφέρει: «Στις επάλξεις από νωρίς για παν ενδεχόμενο. Σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε αν χρειαστεί. Να είμαστε προσεκτικοί. Όλα θα πάνε καλά.»

Σε μήνυμά του ο δήμαρχος, Αλέξανδρος Κολιάδης αναφέρει. «Καλημέρα. Είναι σημαντικό οι μετακινήσεις να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Προς το παρόν έχουν σημειωθεί μόνο μικρές ζημιές και τα συνεργεία εργάζονται ήδη για την αποκατάστασή τους.

Δεν υπάρχει λόγος για πανικό, χρειάζεται όμως αυξημένη προσοχή απ’ όλους μας καθώς έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Οι υπηρεσίες του δήμου Ρόδου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε ετοιμότητα και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Να παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Θα υπάρχει ενημέρωση για κάθε νεότερο».

Στις επάλξεις και ο μηχανισμός της περιφέρειας, όπως αναφέρει σε μήνυμά του, ο περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος:

«Κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση και κάποιες ημέρες έχουν την ξεχωριστή βαρύτητα που τους δίνει η κλιματική κρίση. Η κακοκαιρία “Byron” βρίσκεται στην περιοχή μας, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Παρακαλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν περιττούς κινδύνους, να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες για την δική τους ασφάλεια αλλά και για να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.

Οι Υπηρεσίες της περιφέρειας και όλων των δήμων των νησιών μας βρίσκονται σε ετοιμότητα και είναι σε διαρκή επικοινωνία με το yπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας αλλά και ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό. Με υπευθυνότητα και ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη δοκιμασία.»

