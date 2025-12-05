Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια – Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο

Εκτεταμένες ζημιές μετρά ολόκληρη η Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Αρκετά σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι ενώ λάσπες και φερτά υλικά μπλόκαραν εισόδους πολυκατοικιών, πεζοδρόμια και δρόμους.

Η κακοκαιρία Byron έδειξε τα «δόντια» της σε όλη την Εύβοια και συγκεκριμένα σε Ερέτρια, Αυλίδα και Οινόφυτα. Οι πλημμύρες έχουν θέσει σε συναγερμό την πυροσβεστική που δεν σταματά να επεμβαίνει για αντλήσεις νερών. Μέχρι στιγμής έχει κληθεί σε 23 διαφορετικά περιστατικά.

Το τελευταίο 24ωρο το ύψος της βροχής στο Ληλάντιο πεδίο έφτασε τα 110 χιλιοστά. Στην περιοχή Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, η βροχόπτωση κυμάνθηκε από 58 έως 70 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει καταγραφεί σοβαρή ζημιά.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς τα φαινόμενα σχετικά έχουν κοπάσει, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Το χωριό Παρθένι στην Κύμη Εύβοιας θάφτηκε κάτω από τις λάσπες ενώ αρκετά ποτάμια σε όλο το νησί είναι στα όρια της υπερχείλισης.

Λόγω της κακοκαιρίας, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στον Δήμο Χαλκιδέων ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογες αποφάσεις πάρθηκαν και σε Θήβα, Ορχομενό και Τανάγρα.

Δείτε στο live του newsit.gr τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron σε όλη τη χώρα.

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, συστήνοντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, καθώς η κακοκαιρία Byron αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας έως το πρωί του Σαββάτου.