Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια – Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο

Φερτά υλικά και λάσπες έχουν μπλοκάρει τους δρόμους - Στα όρια υπερχείλισης τα ποτάμια σε κάθε άκρη του νησιού - Κλειστά τα σχολεία στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου
Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια – Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο

Εκτεταμένες ζημιές μετρά ολόκληρη η Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Αρκετά σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι ενώ λάσπες και φερτά υλικά μπλόκαραν εισόδους πολυκατοικιών, πεζοδρόμια και δρόμους.

Η κακοκαιρία Byron έδειξε τα «δόντια» της σε όλη την Εύβοια και συγκεκριμένα σε Ερέτρια, Αυλίδα και Οινόφυτα. Οι πλημμύρες έχουν θέσει σε συναγερμό την πυροσβεστική που δεν σταματά να επεμβαίνει για αντλήσεις νερών. Μέχρι στιγμής έχει κληθεί σε 23 διαφορετικά περιστατικά.

Συνεργείο

Πυροσβεστική

Το τελευταίο 24ωρο το ύψος της βροχής στο Ληλάντιο πεδίο έφτασε τα 110 χιλιοστά. Στην περιοχή Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, η βροχόπτωση κυμάνθηκε από 58 έως 70 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει καταγραφεί σοβαρή ζημιά.

Δρόμος

Σπίτι

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς τα φαινόμενα σχετικά έχουν κοπάσει, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Το χωριό Παρθένι στην Κύμη Εύβοιας θάφτηκε κάτω από τις λάσπες ενώ αρκετά ποτάμια σε όλο το νησί είναι στα όρια της υπερχείλισης.

Λόγω της κακοκαιρίας, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στον Δήμο Χαλκιδέων ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογες αποφάσεις πάρθηκαν και σε Θήβα, Ορχομενό και Τανάγρα.

Δείτε στο live του newsit.gr τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron σε όλη τη χώρα.

kakokairia evia

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, συστήνοντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, καθώς η κακοκαιρία Byron αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας έως το πρωί του Σαββάτου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
141
102
52
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εγκρίθηκε η λειτουργία Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC Athens – Αρνητική απάντηση σε δύο άλλα πανεπιστήμια
H αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενέκρινε το πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο θα προσφέρει πτυχίο Νομικής (LLB), διάρκειας 4 ετών, στην ελληνική γλώσσα
πανεπιστήμιο
Αυτόπτης μάρτυρας «καίει» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο Βαλυράκη: «Του φώναζαν "φύγε κωλόγερε", τον χτύπησαν με κοντάρι»
«Tραβάει το κοντάρι από πάνω από την τέντα ο ένας, πήγε πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι, στον ώμο, δεν είδα, τρεις- τέσσερις φορές τον χτύπησε», ανέφερε ο μάρτυρας
Ο Σήφης Βαλυράκης
Newsit logo
Newsit logo