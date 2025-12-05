Συμβαίνει τώρα:
Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά την Εύβοια: «Θάφτηκαν» στη λάσπη χωριά, φούσκωσαν ποτάμια – Προβλήματα και στη Χαλκίδα

Συνεργεία του δήμου καθαρίζουν αδιάκοπα τους δρόμους από τα φερτά υλικά - Δείτε βίντεο
Ανελέητο το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας Byron και στην Εύβοια. Οι δρόμοι στη Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας (05.12.2025), μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ το χωριό Παρθένι «πνίγηκε» από τα φερτά υλικά και την λάσπη.

Τα ποτάμια είναι Εύβοια είναι τα όρια της υπερχείλισης. Συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας δούλευαν όλο το βράδυ ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους στο Παρθένι στην Κύμη για να μπορεί να επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία Byron έδειξα τα δόντια της και στη Χαλκίδα. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει ενώ έχουν βουλώσει και αποχετεύσεις.

Στην Αμάρυνθο από την άλλη, φούσκωσε επικίνδυνα ο Σαρανταπόταμος από την ισχυρή βροχόπτωση με το νερό να περνά πάνω από το δρόμο.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερέτριας, η πυροσβεστική, εθελοντές της Αμαρύνθια Άρτεμις και μηχανήματα της περιφέρειας που προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα καθαρίζοντας τον ποταμό από τα φερτά υλικά που έχουν μεταφερθεί από το πολύ νερό.

Η πυροσβεστική κλήθηκε και σε διάφορες επιχειρήσεις και σπίτια στην Ερέτρια όπου υπήρξαν πλημμύρες.

