Κακοκαιρία: Η στιγμή δραματικής διάσωσης γυναίκας στη Γλυφάδα – Την παρέσερναν τα ορμητικά νερά

Διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα
Στιγμιότυπο από τη διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα

Με τη Γλυφάδα να θρηνεί τον θάνατο της 56χρονης από τη σφοδρότατη κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα, άλλη μία γυναίκα κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της στην ίδια περιοχή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που «ανέβηκε» στο Facebook, φαίνεται η γυναίκα στη Γλυφάδα, που χτυπήθηκε τραγικά από την κακοκαιρία, να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

Η γυναίκα σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή με την παρέμβαση περαστικών.

Με κίνδυνο της ζωής τους, διέσωσαν έναν συνάνθρωπό τους.

 

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρη την περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με το νερό να παρασύρει αυτοκίνητα, κάδους απορριμμάτων και αντικείμενα, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.

