Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις στο Ζαγόρι, απεγκλωβισμοί στα Τζουμέρκα και πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η επίμονη κακοκαιρία εδώ και μέρες την περιοχή της Ηπείρου, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Γιάννενα κα Ηγουμενίτσα από τις δυνατές βροχές, ενώ στο Ζαγόρι σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης (19.11.25), από τη συνεχιζόμενη βροχή σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες, στο Ζαγόρι. Άμεση ήταν η επέμβαση μηχανήματος του Δήμου, που προχώρησε στο καθάρισμα του δρόμου.

Νωρίτερα, σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά πέντε άτομα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 3 κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου από την πυροσβεστική. Οι κτηνοτρόφοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή καθώς είχε φουσκώσει ο χείμαρρος και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Στους Μελισσουργούς της Άρτας, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη καθώς στην περιοχή είχε φουσκώσει ρέμα. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δύο κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην Ηγουμενίτσα τα φρεάτια έφραξαν με φύλλα και φερτά υλικά από τα ορμητικά νερά, τα συνεργεία του Δήμου άνοιξαν τις σχάρες για τα υποχωρήσουν τα νερά. Η Πυροσβεστική δέχτηκε αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.

Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς έχουν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Πλημμυρισμένος σε διάφορα σημεία ήταν και ο δρόμος που οδηγεί στην λωρίδα της Σαγιάδας, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και προς το χωριό Μαυρούδι. Από τις αρμόδιες Αρχές συνίσταται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές.

Στο δρόμο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές, όπως τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται πως ενώ τα φαινόμενα είναι μικρότερης έντασης εντούτοις οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν με επιμονή στην ίδια περιοχή για τις επόμενες μέρες. Υποχώρηση των βροχοπτώσεων αναμένεται από την Κυριακή.

Δείτε την πορεία του καιρού από την εφαρμογή Windy:

Η πρόγνωση του καιρού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.