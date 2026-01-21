Κακοκαιρία: Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από το δημοτικό σχολείο στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας

Με σφοδρότητα χτυπά η κακοκαιρία ολόκληρη τη χώρα σήμερα Τετάρτη (21.1.26) με βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια.

Στην Αιτωλοακαρνανία που πλήττεται από χθες Τρίτη από την κακοκαιρία, οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από το δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου.

Το σχολείο έχει υποστεί ζημιές, καθώς έχουν ξηλωθεί κεραμίδια και έχουν σπάσει τζάμια, ενώ υπήρξαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης μει σχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους.