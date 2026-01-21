Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία: Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από το δημοτικό σχολείο στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας

Το σχολείο έχει υποστεί ζημιές, καθώς έχουν ξηλωθεί κεραμίδια και έχουν σπάσει τζάμια
Κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
Οι θυελλώδεις άνεμοι σήκωσαν τα κεραμίδια στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας

Με σφοδρότητα χτυπά η κακοκαιρία ολόκληρη τη χώρα σήμερα Τετάρτη (21.1.26) με βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια.

Στην Αιτωλοακαρνανία που πλήττεται από χθες Τρίτη από την κακοκαιρία, οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από το δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου.

Το σχολείο έχει υποστεί ζημιές, καθώς έχουν ξηλωθεί κεραμίδια και έχουν σπάσει τζάμια, ενώ υπήρξαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή.

 

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης μει σχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
310
128
126
74
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξυλοκόπησαν και μαστίγωσαν μέσα στη φυλακή τον 15χρονο που συνελήφθη για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες
Λίγο μετά τον ξυλοδαρμό, ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα - 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είτε με αναπνευστικά προβλήματα, είτε με εγκαύματα
Δολοφονία 17χρονου από 15χρονο στις Σέρρες 13
Newsit logo
Newsit logo