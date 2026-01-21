Ελλάδα

Κακοκαιρία: Πτήση Ζάκυνθος – Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά στον αέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος αναμένεται να αναχωρήσει για Αθήνα
Η πτήση Ζάκυνθος - Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας
Η πτήση Ζάκυνθος – Αθήνα της Aegean/Olympic δεν μπόρεσε να προσγειωθεί νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξαιτίας της κακοκαιρίας που σαρώνει όλη τη χώρα.

Η πτήση Ζάκυνθος – Αθήνα της Aegean/Olympic είχε αναχωρήσει στις 18:39 της Τετάρτης, αλλά οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν υποχρέωσαν τους πιλότους να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Χίου στις 20:16.

Δηλαδή, οι επιβάτες του αεροσκάφους βρίσκονταν στον «αέρα» για 1:37′.

Σύμφωνα με πληροφορίες του chiosin.gr, το αεροπλάνο αναμένεται να αναχωρήσει για Αθήνα.

