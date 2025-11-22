Κακοκαιρία: Βιβλική καταστροφή από τις πλημμύρες σε Ιόνιο και Ήπειρο – «Ποτάμια» οι δρόμοι, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε ολόκληρη η Ήπειρος αλλά και τα βόρεια νησιά του Ιονίου τις τελευταίες ημέρες. Τα μεγάλη ύψη βροχής που έπεσαν τις προηγούμενες ώρες προκάλεσαν τεράστια προβλήματα, με κατολισθήσεις, πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και εγκλωβισμούς δεκάδων πολιτών. Στην χειρότερη θέση βρέθηκαν Κέρκυρα, Φιλιππιάδα, Βόνιτσα, Καστοριά και Τρίκαλα.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στάλθηκαν την Παρασκευή (21.11.2025) λόγω της κακοκαιρίας που χτύπησε τη δυτική Ελλάδα. Η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 300 κλήσεις για απεγκλωβισμούς αλλά και για άντληση νερών που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού.

Σύμφωνα με το meteo.gr, στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας καταγράφηκαν πάνω από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των βροχοπτώσεων που δέχεται η Αθήνα μέσα σε έναν χρόνο. Συγκριτικά με τον περσινό Νοέμβριο, στην Ήπειρο έχει ήδη πέσει τριπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα νερού.

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Στην Φιλιππιάδα, περιοχή που κάηκε στις τεράστιες φωτιές που περασμένου καλοκαιριού, προκλήθηκαν τεράστια προβλήματα από τις πλημμύρες.

Σε γύρω χωριά μάλιστα υπήρχαν κατολισθήσεις, ζημιές από τα φερτά υλικά αλλά και διακοπές ρεύματος.

Στα Τζουμέρκα από την άλλη, σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και πάλι από τις κατολισθήσεις.

Η καταστροφή στην Κέρκυρα χαρακτηρίζεται ως «βιβλική». ΕΜΑΚ βρίσκονται στο νησί ενώ μέσα στην ημέρα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος μαζί με κλιμάκιο του υπουργείου θα κάνει αυτοψία ώστε να καταγραφούν οι ζημιές.

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κέρκυρα

Τα μεγάλα ύψη βροχής που έπεσαν στην Κέρκυρα, μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια και προκάλεσαν καταστροφές σε περιουσίες και οδικό δίκτυο.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν στη σταδιακή αποκατάσταση ηλεκτροδότησης γύρω από τους Καρουσάδες ενώ η δήμος παλεύει με τα φερτά υλικά. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στη βόρεια Κέρκυρα.

Ο δήμος και η περιφέρεια ζητούν να κηρυχθεί η Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά, Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σήμερα κλείσαμε τα σχολεία».

Στα λασπόνερα ολόκληρη η Ήπειρος

Αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν σε Άρτα, Πρέβεζα και Γιάννενα, με την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Οι δρόμοι θυμίζουν ποτάμια, τα χωράφια πλημμύρισαν ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να απομακρύνουν τα λασπόνερα από τις περιουσίες τους.

Στα Μετέωρα υπάρχουν αποκλεισμένα χωριά. Τα ορμητικά νερά των ποταμών της περιοχής του Ασπροποτάμου αλλά και τα ρέματα της περιοχής έχουν υπερχειλίσει και έχουν περάσει πάνω από τις γέφυρες, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία κατά διαστήματα.

Την ίδια ώρα, παρατηρούνται υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ γίνονται προσπάθειες από μηχανήματα της Περιφέρειας αλλά και του δήμου που βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν κάποιες ζημιές που έχουν γίνει.

Στην Καστοριά υπήρξε κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο

Στο σημείο σπεύδουν συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς με κατάλληλα μηχανήματα για να απομακρύνουν τον βράχο, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.

Στη Βόνιτσα από την άλλη οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες δρόμων αλλά και σπιτιών.

Νωρίτερα, η πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για τη διάσωση βοσκού στην περιοχή του Μοναστηρακίου Βόνιτσας αλλά κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το σημείο.

Επίσης οι αρχές μετέφεραν με ασφάλεια στο σπίτι τους μαθητές από φροντιστήριο τους, ενώ βοήθησαν και κάποιους οδηγούς που ήταν τρομοκρατημένοι στην παλιά εθνική οδό λόγω της πλημμύρας.