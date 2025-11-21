Κακοκαιρία: Χωράφια μετατράπηκαν σε λίμνες στη Θεσπρωτία – Ζημιές στην Κέρκυρα, χείμαρροι στα Τζουμέρκα, πλημμύρες στη Φιλιππιάδα

Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα, τη Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα, είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τις συγκεκριμένες περιοχές τα ξημερώματα της Παρασκευής (21.11.25).

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι στην Κέρκυρα, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους. Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.

Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για τρίτη ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής. Επίσης, πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρούνται και στην περιοχή των Τζουμέρκων.

Συνεργεία του δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Την ίδια ώρα δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στη Φιλιππιάδα.

Προβλήματα υδροδότησης στη Φλώρινα

Νέα προβλήματα στην υδροδότηση επέφερε η έντονη νυχτερινή βροχόπτωση στη Φλώρινα, καθώς λόγω θολότητας της επιφανειακής υδροληψίας διεκόπη η λειτουργία του διυλιστηρίου στη Δροσοπηγή στις 06:00 π.μ. και παρά τις προσπάθειας για επαναλειτουργία του, αυτό μέχρι τις 11:00 δεν κατέστη δυνατό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας, αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση των ήδη μειωμένων, λόγω των βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών, υδατικών αποθεμάτων στις υδατοδεξαμενές της πόλης σε βαθμό που πλέον είναι αναγκαία η διακοπή υδροδότησης από ώρα 12:30 και τουλάχιστον μέχρι τις 16:30 στα τμήματα της πόλης Φλώρινας που οριοθετούνται από την οδό Αριστοτέλους προς Ηπείρου, Κοντοπούλου, Καυκάσου, Λ. Αβέρωφ, Αιμιλιανού, Λ. Κ. Καραμανλή, Δημ. Παπαθανασίου, Μοναστηρίου και τις γύρω από τις προαναφερόμενες οδούς περιοχές.

Απευθύνεται, δε έκκληση προς τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις επόμενες ώρες.