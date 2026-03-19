Καλαμαριά: Επιχείρηση της αστυνομίας σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη μετά την δολοφονία του 20χρονου – Μία προσαγωγή

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιούν έρευνες
Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη στην ανατολική Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός ατόμου, ενώ θα ακολουθήσει και κατ’ οίκον έρευνα, μετά από την παραγγελία της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο σύνδεσμος οπαδών του Άρη βρίσκεται πίσω από το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία δικαστικού λειτουργού και πραγματοποίησαν έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου πριν λίγες ημέρες στην Καλαμαριά, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να βρουν περισσότερα στοιχεία. 

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 23χρονος, ο οποίος υποστήριξε στις αρχές πως βρισκόταν σε άμυνα καθώς τόσο ο 20χρονος και η παρέα του, του επιτέθηκαν απρόκλητα.

Υπενθυμίζεται ότι  ο 20χρονος μαζί με δύο φίλους του φέρονται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με τον 23χρονο, με αποτέλεσμα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας, να κάνει χρήση του μαχαιριού που είχε μαζί και να προκαλέσει θανατηφόρα τραύματα στο θύμα, ένα στην πλάτη και ένα στην καρδιά. Το θύμα με τους φίλους του, όπως φαίνεται σε οπτικό υλικό, προσπάθησαν να διαφύγουν από το σημείο της συμπλοκής, ωστόσο ο Κλεομένης κατέρρευσε δίπλα από κάδο απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών, στην Καλαμαριά, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή λίγα λεπτά μετά.

