Ελλάδα

Καλαμαριά: Στον ανακριτή σήμερα ο φίλος του 20χρονου – Αναζητείται ακόμη ο δεύτερος νεαρός που ήταν παρών στη δολοφονία

Η ιατροδικαστική έκθεση θύματος και δράστη, τα σοκαριστικά μηνύματα των φίλων του 23χρονου και οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου νεαρού
Ο 19χρονος στην ανακρίτρια
Ο 19χρονος φίλος του θύματος

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα (19.03.2026) ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που φέρεται πως ήταν παρών τη στιγμή της δολοφονίας, στην Καλαμαριά. Ο νεαρός διώκεται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Ακριβώς τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο δεύτερος νεαρός που ήταν παρών στην σοκαριστική δολοφονία, στην Καλαμαριά. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να εντοπιστεί και να καταθέσει για τα όσα ξέρει.

Ο 23χρονος που παραδόθηκε για τη δολοφονία κρίθηκε προφυλακιστέος. Υποστήριξε στις αρχές πως βρισκόταν σε άμυνα καθώς τόσο ο 20χρονος και η παρέα του, του επιτέθηκαν απρόκλητα.

Αν και στην αρχή υποστήριξε πως βρήκε το μοιραίο μαχαίρι τυχαία, στη συνέχεια παραδέχτηκε πως το κουβαλούσε εξ’ αρχής, πάνω του.

Το χτύπημα στην καρδιά που προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος πέρα από τις δύο μαχαιριές που τον σκότωσαν, είχε και κακώσεις στο πρόσωπο, γεγονός που δείχνει πως πριν την μοιραία μαχαιριά, υπήρξε συμπλοκή.

Το χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο του θύματος ήταν στην καρδιά. Το μαχαίρι προκάλεσε ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία. Έχασε συνολικά 2 λίτρα αίματος. Πάρα τις προσπάθειες των φίλων του και των διασωστών του ΕΚΑΒ, ο 20χρονος κατέληξε λίγη ώρα μετά, στο νοσοκομείο.

Η δεύτερη μαχαιριά τον βρήκε κάτω από την μασχάλη. Το θύμα είχε κακώσεις και στα δεξιά ζυγωματικά του.

Ιατροδικαστική εξέταση έκανε και ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία, δείχνοντας πως και αυτός είχε κακώσεις και εκδορές σε όλο του το σώμα, μετά την λεγόμενη επίθεση που δέχτηκε κάτω από το σπίτι του.

Αναλυτικά, έκανε ράμματα πάνω από το δεξί μάτι, στον κρόταφο, χτύπημα μήκους δύο εκατοστών, αλλά και στο κεφάλι. Φέρει τραύματα στο δεξί μηρό, το δεξί γόνατο, στους γλουτούς και το αριστερό πόδι. Επίσης, έχει υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δείχνει κάταγμα στο κρανίο.

«Ο Τούρκος ήταν τέζα»

Και ενώ όλη η Ελλάδα παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός τόσο νεαρού παιδιού, οργή προκαλούν τα μηνύματα που έστελναν οι φίλοι του 23χρονου σε ομαδική συνομιλία, μετά τη δολοφονία.

Οι νεαροί έδιναν και συμβουλές στον 23χρονο προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη.

Η συνομιλία:

  • Έσφαξαν έναν “Τούρκο”.
  • Ναι… τον γ… οι μάγκες.
  • Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.
  • Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;
  • Πείτε του να πετάξει το κινητό του.
  • Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.
  • Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;
  • Θα μαζευτούμε.
  • Μάγκες, έχει γίνει χαμός… ο Τούρκος ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.
  • Βγείτε όλοι από την ομαδική!
  • Βγείτε όλοι! 

Αν και στην αρχή δεν ήταν ξεκάθαρα τα κίνητρα της δολοφονίας, όσο περνούσαν οι ημέρες, οι αρχές κατέληγαν στις οπαδικές διαφορές.

Φέρεται πως θύμα και δράστης ανήκαν σε διαφορετικές ομάδας και η δολοφονία δεν έγινε λόγω της συμμετοχής του 20χρονου στην ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών» η οποία παγίδευε ενήλικους που παρενοχλούσαν ανήλικα κορίτσια

