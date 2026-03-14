Καλαμαριά: Ο ρόλος των δύο φίλων του θύματος που αναζητούνται – Οι καταθέσεις που θα ρίξουν φως στην δολοφονία

Ποινική δίωξη σε βάρος των δύο φίλων του 20χρονου που κατέρρευσε στην Καλαμαριά, άσκησε η εισαγγελέας για την υπόθεση δολοφονίας του νεαρού, ο οποίος δέχτηκε δύο μαχαιριές και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, οι δύο νεαροί κατηγορούνται πλέον για επικίνδυνης σωματική βλάβη καθώς και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη – με βάση τον Νέο Αθλητικό Νόμο, πράγμα που δείχνει ότι οι αρχές εξετάζουν εντατικότερα το ενδεχόμενο τα κίνητρα της δολοφονίας στην Καλαμαριά να ήταν οπαδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο νεαροί φέρονται να είναι πρόθυμοι να προσέλθουν με δικηγόρους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και να παραδοθούν. Οι καταθέσεις των δύο ατόμων που ακόμη αναζητούνταν και ήταν μαζί με τον άτυχο 20χρονο, αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες της συμπλοκής. Οι έρευνες των αρχών έχουν πλέον επικεντρωθεί και στο τι προηγήθηκε της συμπλοκής, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν εμπλακεί ακόμη περισσότερα άτομα.

Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές αφορούν την περίπτωση ο 20χρονος με τους δύο φίλους που αναζητούνται να είχαν ήδη σχεδιάσει επίθεση κατά του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, και έπειτα από τη συμπλοκή τους κατά την οποία χτυπήθηκε θανάσιμα το θύμα, να τράπηκαν σε φυγή. Αυτό δείχνει και το βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, ο 23χρονος φέρει πολλαπλές εκδορές στο σώμα, ενώ έχει και ράμματα στο κεφάλι. Το ίδιο είχε ισχυριστεί χτες (13.03.2026) και ο 23χρονος που παρουσιάστηκε μαζί με το δικηγόρο του στην ΕΛΑΣ, και παραδέχτηκε ότι χτύπησε με μαχαίρι κάποια άτομα που δεν γνώριζε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος δέχτηκε δύο μαχαιριές σε θώρακα και πλάτη και κατά την προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο της επίθεσης, κατέρρευσε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων και άφησε την τελευταία του πνοή. Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική είχε χάσει 2 λίτρα αίμα.

Ο 23χρονος που παρουσιάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και παραδέχτηκε ότι είναι εκείνος που χτύπησε θανατηφόρα τον 20χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη τέσσερα άτομα, ότι τον χτύπησαν πάνω στην πάλη και έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι. Εκείνος το άρπαξε και στην προσπάθειά του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Δεν σκόπευε να κάνει κακό σε κανέναν. Όπως υποστηρίζει, ήταν μόνος.

«Του επιτέθηκαν και αμύνθηκε»

Οι συγγενείς του 23χρονου υποστήριξαν ότι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Στις «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε σήμερα (14.03.2026) στενός συγγενής του 23χρονου αλλά και ο θείος του, λέγοντας ότι το παιδί που έπεσε νεκρό στην Καλαμαριά ήταν δικό τους παιδί, θέλοντας να δείξει την αμέριστη συμπαράσταση στην οικογένεια του 20χρονου.

«Δεν το χωράει το μυαλό μου. Πονάμε, είμαστε ματωμένοι για τον χαμό αυτού του παιδιού, κλαίμε όλη τη μέρα. Όλοι πονάμε. Και για το παιδί που χάθηκε και για αυτό που διεπράχθη» είπαν συγγενείς του 23χρονου μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα. Και συμπλήρωσαν: «Πώς να ‘ναι; Χάλια, κομμάτια είναι. Εμείς είμαστε μία οικογένεια που έχουμε λευκά ποινικά μητρώα, που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε πειράξει κανέναν, που δεν ενοχλούμε κανέναν. Είμαστε μία δεμένη, αγαπημένη, μεγάλη οικογένεια. Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Και όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το παιδί μας, είναι το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι παιδί αλλουνού. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη ως αποτέλεσμα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον θείο του 23χρονου, η αντιπαράθεση ξεκίνησε μέσα από διαφωνίες μεταξύ νεαρών, ενώ δήλωσε βέβαιος πως οι 3 νεαροί έστησαν ενέδρα στον ανιψιό του και υποστήριξε ότι το κακό έγινε στην προσπάθειά του να αμυνθεί. «Είναι ένα πάρα πολύ καλό, φιλότιμο παιδί. Εγώ πιστεύω ήταν κάτι μεταξύ παρεών. Ήταν ενέδρα. Του στήσανε ενέδρα και αμύνθηκε και μάλιστα το μαχαίρι δεν ήταν δικό του. Το βρήκε κατά γης από αυτούς που του έστησαν ενέδρα και προσπάθησε να αμυνθεί», ανέφερε. «Παραδόθηκε οικειοθελώς και έπρεπε να παραδοθεί και πρέπει να κάτσει να πει όλη την αλήθεια και για ό,τι φταίει να πληρώσει», τόνισε ο θείος του.

Το χρονικό

Η δολοφονία έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/3/2026), στην περιοχή της Καλαμαριάς. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 10 το βράδυ για έναν νεαρό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και κείτονταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr, δείχνει τον 20χρονο που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην Καλαμαριά, λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει δίπλα από τον κάδο.

Στο οπτικό υλικό διαφαίνονται και δύο άτομα τα οποία δεν αποκλείεται να είναι φίλοι του θύματος να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά. Λίγο πιο πίσω φαίνεται να ακολουθεί ο 20χρονος που συμμετείχε και στους αυτόκλητους τιμωρούς της Θεσσαλονίκης και έχει δεχτεί τη μαχαιριά.

Η κηδεία του 20χρονου Κλεομένη θα γίνει αύριο, Κυριακή και ώρα 12:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στις Συκιές. Ο 23χρονος βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.