Καλαμαριά: Τρία τα θανατηφόρα χτυπήματα που δέχτηκε ο 20χρονος – «Του επιτέθηκαν και αμύνθηκε» λέει ο θείος του 23χρονου

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η οικογένεια του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη μετά τη δολοφονία του 20χρονου που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.

Ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας υποστήριξε ο 23χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 20χρονο. Οι αρχές αναζητούσαν τον νεαρό ως βασικό ύποπτο για την δολοφονία στην Καλαμαριά, ενώ ο καθ’ ομολογίαν δράστης παρουσιάστηκε χτες το μεσημέρι μαζί με τον δικηγόρο του στις αρχές για να καταθέσει.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και παραδέχτηκε ότι είναι εκείνος που χτύπησε θανατηφόρα τον 20χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη τέσσερα άτομα, ότι τον χτύπησαν πάνω στην πάλη και έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι. Εκείνος το άρπαξε και στην προσπάθειά του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Δεν σκόπευε να κάνει κακό σε κανέναν. Όπως υποστηρίζει, ήταν μόνος.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί να οδήγησαν στο φονικό. Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος δέχτηκε δύο μαχαιριές σε θώρακα και πλάτη και κατά την προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο της επίθεσης, κατέρρευσε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων και άφησε την τελευταία του πνοή. Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική είχε χάσει 2 λίτρα αίμα.

Οι συγγενείς του 23χρονου υποστήριξαν ότι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Στις «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε σήμερα (14.03.2026) στενός συγγενής του 23χρονου αλλά και ο θείος του, λέγοντας ότι το παιδί που έπεσε νεκρό στην Καλαμαριά ήταν δικό τους παιδί, θέλοντας να δείξει την αμέριστη συμπαράσταση στην οικογένεια του 20χρονου.

«Δεν το χωράει το μυαλό μου. Πονάμε, είμαστε ματωμένοι για τον χαμό αυτού του παιδιού, κλαίμε όλη τη μέρα. Όλοι πονάμε. Και για το παιδί που χάθηκε και για αυτό που διεπράχθη» είπαν συγγενείς του 23χρονου μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα.

Και συμπλήρωσαν: «Πώς να ‘ναι; Χάλια, κομμάτια είναι. Εμείς είμαστε μία οικογένεια που έχουμε λευκά ποινικά μητρώα, που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε πειράξει κανέναν, που δεν ενοχλούμε κανέναν. Είμαστε μία δεμένη, αγαπημένη, μεγάλη οικογένεια. Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Και όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το παιδί μας, είναι το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι παιδί αλλουνού. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη ως αποτέλεσμα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον θείο του 23χρονου, η αντιπαράθεση ξεκίνησε μέσα από διαφωνίες μεταξύ νεαρών, ενώ δήλωσε βέβαιος πως οι 3 νεαροί έστησαν ενέδρα στον ανιψιό του και υποστήριξε ότι το κακό έγινε στην προσπάθειά του να αμυνθεί. «Είναι ένα πάρα πολύ καλό, φιλότιμο παιδί. Εγώ πιστεύω ήταν κάτι μεταξύ παρεών. Ήταν ενέδρα. Του στήσανε ενέδρα και αμύνθηκε και μάλιστα το μαχαίρι δεν ήταν δικό του. Το βρήκε κατά γης από αυτούς που του έστησαν ενέδρα και προσπάθησε να αμυνθεί», ανέφερε.

«Παραδόθηκε οικειοθελώς και έπρεπε να παραδοθεί και πρέπει να κάτσει να πει όλη την αλήθεια και για ό,τι φταίει να πληρώσει», τόνισε ο θείος του. Ο 23χρονος βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Ο ρόλος «κλειδί» των φίλων του 20χρονου

Από τις αρχές συνεχίζουν να αναζητούνται οι δύο φίλοι του 20χρονου που φαίνονται σε βίντεο ντοκουμέντο να τρέχουν μαζί με το θύμα επί της οδού Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά.

Ο ένας έχει ήδη ταυτοποιηθεί ενώ σύμφωνα με το voria.gr και οι δύο φέρονται να έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να παρουσιαστούν μαζί με τους δικηγόρους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και να παραδοθούν.

Μάλιστα, ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και στους δύο, οι οποίοι κατηγορούνται πλέον για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον Νέο Αθλητικό Νόμο – πράγμα που δείχνει ότι οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, ο 23χρονος, φέρει πολλαπλές εκδορές στο σώμα, ενώ έχει και ράμματα στο κεφάλι, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι προηγήθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ των τριών νεαρών.

Οι έρευνες των αρχών έχουν επικεντρωθεί μεταξύ άλλων και στο τι προηγήθηκε της συμπλοκής, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν εμπλακεί ακόμη περισσότερα άτομα, αφού ο 23χρονος στις αρχικές του καταθέσεις, ανέφερε πως του είχαν στήσει ενέδρα κάτω από το σπίτι του πέντε άτομα.

«Υπήρχε δόλος, τρία τα φονικά χτυπήματα»

Από την πλευρά του 20χρονου, ο δικηγόρος της οικογένειας, Παρασκευάς Σπυράτος, υποστήριξε ότι ο 23χρονος είχε δόλο για το φονικό. «Οι ώρες για την οικογένεια είναι πολύ δύσκολες, έχασαν το μοναχοπαίδι τους. Πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, έχουμε έκρηξη βίας από τον κατηγορούμενο ο οποίος αποδέχτηκε ότι επιτέθηκε και ότι έφερε μαζί το του όπλο της επίθεσης.

Τα χτυπήματα ήταν τρία. Το ένα ήταν στην καρδιά, το δεύτερο στην μασχάλη και το τρίτο στο ζυγωματικό, Υπάρχει κάταγμα ζυγωματικού. Υπήρξε λεκτικό επεισόδιο μεταξύ των νεαρών και ο δράστης έκανε χρήση του μαχαιριού. Το μαχαίρι χτύπησε τρεις φορές και στην καρδιά. Η επιλογή αυτή είναι του δράστη, στην αίσθηση του δόλου και του αν θέλει κάποιος να τραυματίσει ή να σκοτώσει.

Εκεί χάνεται το καθεστώς άμυνας. Αφού θα είχε γίνει το πρώτο χτύπημα, θα είχε σταματήσει η επίθεση και η εγκληματική συμπεριφορά. Εδώ έχουμε μια επαναληπτικότητα, έχουμε τρία χτυπήματα από μαχαίρι και το τρίτο ενδεχομένως με το πίσω μέρος του μαχαιριού.

Το χρονικό

Η δολοφονία έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/3/2026), στην περιοχή της Καλαμαριάς. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 10 το βράδυ για έναν νεαρό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και κείτονταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr, δείχνει τον 20χρονο που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην Καλαμαριά, λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει δίπλα από τον κάδο.