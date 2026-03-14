Καλαμαριά: Ποινική δίωξη στον 23χρονο για την δολοφονία του 20χρονου – Αποκλείστηκε η εκδοχή των αυτόκλητων τιμωρών

Το περιστατικό φαίνεται να έχει οπαδική χροιά, με την εκδοχή για σύνδεση με την υπόθεση των αυτόκλητων τιμωρών να αποκλείεται
Ο 23χρονος δράστης
Άγγελος Λαμπίδης

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί (14.03.2026) στον εισαγγελέα από τον οποίο και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή – οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πηγές απο τις δικαστικές αρχές, η δολοφονία στην Καλαμαριά φαίνεται να έχει οπαδική χροιά, ενώ αποκλείστηκε η εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτόκλητων τιμωρών.

Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή την Τρίτη από όπου πήρε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του μετά την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, ο οποίος πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Από τους δύο φίλους του θύματος ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο άλλος παραμένει άγνωστος. Αναμένεται να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθούν.

Σε αυτούς τους δύο η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη, οι οποίοι κατηγορούνται για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον αθλητικό νόμο και από κοινού.

Ο 23χρονος που παραδόθηκε για τη δολοφονία, ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει τον 20χρονο και ότι δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Πέμπτης από το θύμα και τους 2 φίλους του. Μετά το τέλος της σημερινής διαδικασίας ο 23χρονος κατηγορούμενος έφυγε από την πίσω πόρτα με αυτοκίνητο.

 

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/3/2026), στην περιοχή της Καλαμαριάς. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 10 το βράδυ για έναν νεαρό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και κείτονταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr, δείχνει τον 20χρονο που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην Καλαμαριά, λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει δίπλα από τον κάδο.

Στο οπτικό υλικό διαφαίνονται και δύο άτομα τα οποία δεν αποκλείεται να είναι φίλοι του θύματος να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά. Λίγο πιο πίσω φαίνεται να ακολουθεί ο 20χρονος που συμμετείχε και στους αυτόκλητους τιμωρούς της Θεσσαλονίκης και έχει δεχτεί τη μαχαιριά.

