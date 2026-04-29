Ελλάδα

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο – Παραποίησαν τη σκηνή για να δείχνει δολοφονία

Έξι άτομα, αλλοίωσαν τη σκηνή στο σημείο που έβαλε μόνος του τέλος στη ζωή του ο άνδρας για να μοιάζει με δολοφονία
Ο στάβλος στην Καλαμάτα όπου εντοπίστηκε το πτώμα

Αυτοχειρία και όχι εγκληματική ενέργεια κρύβεται τελικά πίσω από τον θάνατο του 44χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο της Καλαμάτας.

Αν και τα αρχικά δεδομένα έδειχναν ότι ο πυροβολισμός στο κεφάλι του αλλοδαπού άνδρα προέρχονταν από άλλο άτομο, τελικά η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, 29.04.2026, ώρα κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις ο 47χρονος Αλβανός αλλά και η 50χρονη που τον φιλοξενούσαν στον συγκεκριμένο στάβλο, φαίνεται μαζί με άλλα 4 άτομα να προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια.

Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, επειδή το όπλο που χρησιμοποίησε ο άνδρας για να βάλει τέλος στη ζωή του, δεν ήταν δηλωμένο και άνηκε σε ένα από τα παραπάνω άτομα, το πήραν από το σημείο όπου ο 44χρονος αυτοπυροβολήθηκε, το έκαναν κομμάτια και το πέταξαν σε χώρο κοντά στον στάβλο.

Τα 6 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση συνελήφθησαν για ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης ενώ η υπόθεση πλέον φαίνεται να κλείνει ως αυτοκτονία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo