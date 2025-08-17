Ελλάδα

Καλάβρυτα: Καλύτερη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς – Καταγγελίες για δύο «ύποπτους νεαρούς» την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά

Με το πρώτο φως της μέρας, άρχισαν ξανά να επιχειρούν εναέρια μέσα στην περιοχή
Φωτιά στα Καλαβρυτα
ΦΩΤΟ από το kalavrytanews

Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Αροανία σήμερα, όπου ξέσπασε χθες μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Λειβαρτζινό Αροανίας στα Καλάβρυτα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν αναζωπυρώσεις ωστόσο η μεγάλη φωτιά στα Καλάβρυτα περιορίστηκε τελικά σε ορεινούς όγκους, μακριά από χωριά και οικισμούς, σύμφωνα με το kalavrytanews.

Τα εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει της στοχευμένες ρίψεις νερού για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες.

Τη ίδια ώρα καταγγελίες για εμπρησμό κάνουν κάτοικοι, αφού όπως λένε είδαν δυο νεαρούς με μηχανή να σταματούν στην διασταύρωση Λειβαρζινού με Λειβάρτζι και Λεχούρι και μετά από λίγο να ξεσπάει η φωτιά…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά στη Χίο – Σπαρακτική η δορυφορική φωτογραφία του Copernicus
Κάτοικοι, κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν πως η ζωή τους στο νησί έχει «τελειώσει» - Μέσα στις επόμενες ημέρες τα ακριβή στοιχεία για τις εκτάσεις που καταστράφηκαν από τη φωτιά
Χάρτης
Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που διακομίστηκε σε ΜΕΘ στην Πάτρα: «Δεν πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει»
Τα πρώτα λόγια που είπε η 14χρονη αφού συνήλθε ήταν «μαμά σ' αγαπώ» - Το κορίτσι είχε προσβληθεί από ένα σπάνιο σύνδρομο το οποίο της προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
1
Newsit logo
Newsit logo