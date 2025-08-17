Καλάβρυτα: Καλύτερη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς – Καταγγελίες για δύο «ύποπτους νεαρούς» την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά

Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Αροανία σήμερα, όπου ξέσπασε χθες μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Λειβαρτζινό Αροανίας στα Καλάβρυτα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν αναζωπυρώσεις ωστόσο η μεγάλη φωτιά στα Καλάβρυτα περιορίστηκε τελικά σε ορεινούς όγκους, μακριά από χωριά και οικισμούς, σύμφωνα με το kalavrytanews.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει της στοχευμένες ρίψεις νερού για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες.

Τη ίδια ώρα καταγγελίες για εμπρησμό κάνουν κάτοικοι, αφού όπως λένε είδαν δυο νεαρούς με μηχανή να σταματούν στην διασταύρωση Λειβαρζινού με Λειβάρτζι και Λεχούρι και μετά από λίγο να ξεσπάει η φωτιά…