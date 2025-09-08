Ελλάδα

Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε να πουλά τα θρησκευτικά κειμήλια

Ηγούμενος και μοναχός θα παραμείνουν σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, ξεκαθάρισε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος
Μέγα Σπήλαιο
Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σε αργία τέθηκε τη Δευτέρα (08.09.2025) από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμο, ο ηγούμενος και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθησαν καθώς κατηγορούνται πως προσπάθησαν να πουλήσουν θρησκευτικά κειμήλια.

Ο ηγούμενος και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και ακόμη 4 ιδιώτες, συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της αστυνομίας την Κυριακή, όταν οι αρχές πληροφορήθηκαν πως επιχείρησαν να πουλήσουν τουλάχιστον 17 βυζαντινές εικόνες αλλά και Ευαγγέλια, αξίας 200.000 ευρώ.

Ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, μιλώντας στο kalavrytanews.com, εξήγησε πως ηγούμενος και μοναχός θα παραμείνουν σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία, κινητοποίησαν τις αρχές να στήσουν την επιχείρηση ώστε να πέσουν στα δίχτυα τους οι εμπλεκόμενοι.

Γυναίκα αστυνομικός παριστάνοντας την πελάτισσα, προσέγγισε τον ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις βυζαντινές εικόνες.

Τότε ακριβώς του πέρασαν και χειροπέδες.

Από την έρευνα φάνηκε πως στο κύκλωμα εμπλέκεται ένας ακόμη μοναχός και 4 ιδιώτες. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτούς είναι άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του και ο μεσάζοντας. 

