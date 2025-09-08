Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καλάβρυτα: Ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου προσπάθησε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

Γυναίκα αστυνομικός, παριστάνοντας την πελάτισσα, προσέγγισε τον ηγούμενο και τον έπιασε επ' αυτοφώρω - Συνελήφθη ο ηγούμενος, ο αδελφός του αλλά και 4 ιδιώτες
Μέγα Σπήλαιο
Το Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρυτα / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

«Λαβράκι» έβγαλαν οι πληροφορίες που έφτασαν στα «αυτιά» της αστυνομίας, για έναν ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα που προσπαθούσε να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες και άλλα θρησκευτικά κειμήλια για να πλουτίσει κατά 200.000 ευρώ.

Μετά από επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές την Κυριακή (07.09.2025), γυναίκα αστυνομικός παριστάνοντας την πελάτισσα, προσέγγισε τον ηγούμενο γνωστής μονής των Καλαβρύτων, ώστε να «αγοράσουν» τις βυζαντινές εικόνες. Τότε ακριβώς τον συνέλαβαν.

Ο ηγούμενος μάλιστα, είχε βάλει πωλητήριο ακόμα και για Ευαγγέλιο αρχαιοτάτων χρόνων.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως συνελήφθη και ο αδελφός του ηγούμενου.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη 4 ιδιώτες. Μέσα σε αυτούς ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του και ο μεσάζοντας. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή για την 59χρονη Βρετανίδα όπου βρέθηκε νεκρή στην Καβάλα - Αργοπορία από τις αρχές καταγγέλλει ο σύζυγός της
Ο Βρετανός σύζυγός της είχε ασκήσει μήνυση κατά των τοπικών αρχών για τον χειρισμό της υπόθεσης εξαφάνισης της συζύγου του
H 59χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Καβάλα 2
Newsit logo
Newsit logo