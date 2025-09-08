Καλάβρυτα: Ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου προσπάθησε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

«Λαβράκι» έβγαλαν οι πληροφορίες που έφτασαν στα «αυτιά» της αστυνομίας, για έναν ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα που προσπαθούσε να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες και άλλα θρησκευτικά κειμήλια για να πλουτίσει κατά 200.000 ευρώ.

Μετά από επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές την Κυριακή (07.09.2025), γυναίκα αστυνομικός παριστάνοντας την πελάτισσα, προσέγγισε τον ηγούμενο γνωστής μονής των Καλαβρύτων, ώστε να «αγοράσουν» τις βυζαντινές εικόνες. Τότε ακριβώς τον συνέλαβαν.

Ο ηγούμενος μάλιστα, είχε βάλει πωλητήριο ακόμα και για Ευαγγέλιο αρχαιοτάτων χρόνων.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως συνελήφθη και ο αδελφός του ηγούμενου.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη 4 ιδιώτες. Μέσα σε αυτούς ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του και ο μεσάζοντας.