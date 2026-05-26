Καλλιθέα: Η στιγμή που οι δράστες τρέχουν να ξεφύγουν μετά την επίθεση στους δύο νεαρούς – «Τους κυνήγαγαν και έβριζαν»

Προσωπικές διαφορές κρύβονται πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό του 17χρονου και του 18χρονου από την ομάδα των 10 νεαρών, στην Καλλιθέα, το βράδυ της Δευτέρας (25.05.2026). Οι αρχές, μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει 7 άτομα καθώς τα θύματα από την πρώτη στιγμή υπέδειξαν τους δράστες της επίθεσης.

Το επεισόδιο έγινε στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, στην Καλλιθέα, γύρω στις 23:15 το βράδυ. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο newsit.gr πως άκουσαν και είδαν νεαρούς να ουρλιάζουν, να βρίζουν και να κυνηγούν τα δύο θύματα που προσπαθούσαν να γλιτώσουν. Καταγγέλλουν ακραίες σκηνές βίας, με τους δράστες της επίθεσης να χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές τους 2 νεαρούς σε σώμα και κεφάλι.

«Φώναζε “μην με χτυπάτε”», λέει κάτοικος της Καλλιθέας που είδε τον έναν από τους δύο νεαρούς να δέχεται χτυπήματα από την ομάδα των «10».

Η ίδια γυναίκα περιγράφει πως με του που οι γείτονες κάλεσαν το 100, οι δράστες φοβήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως άκουσε έναν από τους δράστες να φωνάζει στο ένα θύμα «μέθυσες την κοπέλα μου».

Σε βίντεο ντοκουμέντο που σας φέρνουμε στη δημοσιότητα, φαίνεται η στιγμή που οι δράστες τρέχουν από τη σημείο της επίθεσης για να γλιτώσουν την σύλληψη.

Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν στο «Γεννηματάς» και αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επέστρεψαν σπίτι τους.

Κατήγγειλαν στην ΕΛΑΣ τα ονόματα των δραστών, μιας και τους γνώριζαν.

Οι αρχές ξεκίνησαν να αναζητούν τους δράστες με αποτέλεσμα να συλλάβουν 7 άτομα ηλικίας 17 και 18 χρόνων.