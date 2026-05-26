Καλλιθέα: Άγρια επίθεση σε 2 νεαρούς από ομάδα 10 ατόμων – Στο νοσοκομείο τα θύματα, 7 συλλήψεις

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25.05.2026) στην Καλλιθέα, όταν 17χρονος και 18χρονος δέχθηκαν επίθεση από ομάδα 10 ατόμων, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η επίθεση έγινε στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, στην Καλλιθέα, λίγο μετά τις 23:00, όταν σύμφωνα με την καταγγελία, η ομάδα των 10 ατόμων προσέγγισε τους νεαρούς και ξεκίνησε να τους χτυπά με γροθιές σε κεφάλι και σώμα.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Δίνοντας κατάθεση στην αστυνομία, υπέδειξαν τους δράστες, λέγοντας πως τους επιτέθηκαν για προσωπικές διαφορές.

Οι αρχές ξεκίνησαν να αναζητούν τους δράστες με αποτέλεσμα να συλλάβουν συνολικά 7 άτομα ηλικίας 17 και 18 χρόνων.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της συμπλοκής.