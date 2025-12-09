Καλύβια: Αμετανόητος και προκλητικός ο 37χρονος που συνελήφθη με τα καλάσνικοφ – «Δεν θα σας πω τι θα έκανα»

«Δεν θα σας πω τίποτα», φέρεται να είναι στους αστυνομικούς ο 37χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια μετά από τον εντοπισμό κλεμμένου αυτοκινήτου στο οποίο είχε μετατραπεί σε οπλοστάσιο, την φωτογραφία του οποίου παρουσιάζει το newsit.gr.



Ο 37χρονος το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούνταν από το ελληνικό FBI, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι διακινούσε ναρκωτικά στα νότια προάστια. Έτσι χθες το βράδυ οι άνδρες της ΕΛΑΣ έκαναν έφοδο στο σπίτι που διαμένει μαζί με τη σύντροφό του στα Καλύβια και σε μια αποθήκη κι εκεί βρήκαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. Ερευνώντας το εντόπισαν τρία καλάσνικοφ, τρία πιστόλια και 7 γεμιστήρες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι στους παραπάνω χώρους υπήρχε πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας και άλλα πέντε κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές.

Η δολοφονία που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο

Όπως διαπιστώθηκε ο 37χρονος μαζί με την σύντροφο του είχαν εμπλακεί σε έξι κλοπές αυτοκινήτων, ενώ ο άνδρας με καταγωγή από την Κρήτη είχε διαπράξει μια δολοφονία που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Τo 2004 και σε ηλικία 16 ετών είχε βιάσει και στραγγαλίσει μια 73χρονη γυναίκα. Μπήκε φυλακή για να αποδράσει λίγα χρόνια αργότερα, καθώς δεν επέστρεψε ποτέ στο σωφρονιστικό κατάστημα μετά από άδεια που είχε πάρει το 2012. Παράλληλα έχει κατηγορηθεί ακόμα για ναρκωτικά κι ενδοοικογενειακή βία.

Στις 30 Αυγούστου του 2004 η 73χρονη εντοπίζεται νεκρή στο σπίτι της ενώ ο ιατροδικαστής αποφανθεί ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση κι είχε στραγγαλιστεί. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο κρεβάτι της έχοντας μανταλάκι στη μύτη της και χαρτοπετσέτα στο στόμα της. Οι αστυνομικοί μέσω γενετικού υλικού που στέλνουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα, καταφέρνουν να λύσουν το μυστήριο και να φτάσουν στο δράστη του φρικιαστικούς εγκλήματος. Οδηγούν τον 16χρονο στο αστυνομικό τμήμα ο οποίος τελικά ομολογεί την πράξη του.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών το γεγονός ότι βρέθηκαν τρία όπλα και πιστόλια δείχνουν ότι ο ποινικός που παρακολουθούσαν και η ομάδα του ετοιμαζόταν για μακελειό.

Μάλιστα, θα ήταν μεγάλο όνομα στον χώρο της παρανομίας που θα είχε μέτρα προστασίας και ενδεχομένως θωρακισμένο αυτοκίνητο. Ωστόσο ο ίδιος δεν είπε το παραμικρό προανακριτικά στους άνδρες της ΕΛΑΣ, ενώ η στάση του είναι αρνητική σε οποιαδήποτε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές.

Πλέον, προσπαθούν μέσα από βίντεο, αλλά και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων, τα μηνύματα και τις συνομιλίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών να βρουν ποιοι είναι οι συνεργοί του συγκεκριμένου Κρητικού ποινικού, ποιο είναι το θύμα και ποιος ο ηθικός αυτουργός που έδωσε εντολή να το σβήσουν από το χάρτη.