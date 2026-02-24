Ελλάδα

Καμπανάκι ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει την ουσία σιλδεναφίλη χωρίς έγκριση

Η sildenafil συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη
Χάπια
REUTERS/Yves Herman

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο ΕΟΦ για ένα συμπλήρωμα διατροφής αφού το προϊόν εκτός του ότι περιέχει μια φαρμακευτική ουσία χωρίς να έχει πάρει έγκριση, έχει ελλείψεις στις πληροφορίες του

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί ότι στο προϊόν MACA STRONG MAN, το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής, περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία sildenafil (σιλδεναφίλη), η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο.

Η sildenafil συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Επίσης, διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις που αφορούν πληροφορίες για το προϊόν, όπως έλλειψη οδηγιών χρήσης, ημερομηνίας ανάλωσης, έλλειψη πληροφοριών για τον παρασκευαστή, τη λίστα των συστατικών, λανθασμένη επισήμανση κα καθώς και ότι δεν είναι γνωστοποιημένο στον Οργανισμό.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου, ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του Βελγίου μέσω του Δικτύου για την Καταπολέμηση της Aπάτης στην Αγροδιατροφική αλυσίδα (Agri-food Fraud).

